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20 марта, 16:00

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Развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли после реконструкции

Развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли после реконструкции

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На пересечении МКАД и улицы Верхние Поля 20 марта после реконструкции открыли развязку. Новый участок дороги повысит пропускную способность на юго-востоке автомагистрали, а также улучшит транспортную доступность для более 600 тысяч человек.

Ранее на объекте побывал Сергей Собянин. Он рассказал, что специалисты завершили работу на всех искусственных сооружениях. Осталось достроить еще одну развязку на Алтуфьевском шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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