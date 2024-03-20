Московские коммунальщики начали уборку в подземных переходах после зимы

Подземные переходы в столице приводят в порядок после зимы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Работники очищают подходы, а также лестницы и гранитную облицовку. Часть работ проводят с использованием спецтехники, остальное выполняют вручную.

Всего до конца апреля на территории города в порядок приведут около двух тысяч мостов, тоннелей, фонтанов и памятников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.