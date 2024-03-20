Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 12:00

Город

Московские коммунальщики начали уборку в подземных переходах после зимы

Московские коммунальщики начали уборку в подземных переходах после зимы

Более 900 столичных остановок обеспечили энергоснабжением в 2023 году

Более 56 млн цветов распустятся в Москве в 2024 году

"Это Москва. Строительство": депо нового поколения

"Мой район. Новости": в столице отремонтировали дом из фильма "Берегись автомобиля"

Столичные праздничные украшения отправят на хранение на склады

Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Названы самые популярные направления занятий проекта "Московское долголетие"

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Подземные переходы в столице приводят в порядок после зимы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Работники очищают подходы, а также лестницы и гранитную облицовку. Часть работ проводят с использованием спецтехники, остальное выполняют вручную.

Всего до конца апреля на территории города в порядок приведут около двух тысяч мостов, тоннелей, фонтанов и памятников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика