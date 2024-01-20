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20 января, 11:30

Город

Синоптики спрогнозировали погоду без осадков в столице 20–21 января

Синоптики спрогнозировали погоду без осадков в столице 20–21 января

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В субботу, 20 января, снежный циклон стал отходить от столицы. Как отметили синоптики, после сильных снегопадов в Москву пришел небольшой мороз, осадков не ожидается.

Между тем, сугробы в столице достигли рекордных размеров. По словам метеорологов, высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров.

В городе продолжаются работы по уборке снега. Для этого задействовано максимальное количество техники и рабочих. Подробнее о том, как проходит уборка снега в городе, – в эфире телеканала Москва 24.

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