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Новости

16 декабря, 16:15

Город

Новые зарядные станции для электрокаров появятся в Москве

Новые зарядные станции для электрокаров появятся в Москве

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Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

К 2030 году в Москве будет порядка 315 тысяч электромобилей. Таковы прогнозы департамента транспорта и Москомархитектуры.

Чтобы можно было повсеместно использовать электрокары, столице необходимо увеличить количество зарядных станций. По состоянию на 2023 год в городе работают около 3,5 тысячи бесплатных станций. Время зарядки машин составляет от 20 минут до 2 часов.

Известно, что в правительстве Москвы запустили большой проект по электрификации транспорта. Подробнее о том, как планируют развивать инфраструктуру для электромобилей, – в эфире телеканала Москва 24.

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