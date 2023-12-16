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16 декабря, 13:15

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Новые зарядные станции для электромобилей появятся в столице

Новые зарядные станции для электромобилей появятся в столице

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К 2030 году в Москве будет порядка 315 тысяч электромобилей. Таковы прогнозы департамента транспорта и Москомархитектуры.

Чтобы можно было повсеместно использовать электрокары, столице необходимо увеличить количество зарядных станций. По состоянию на 2023 год в городе работают около 3,5 тысячи бесплатных станций. Время зарядки – от 20 минут до 2 часов.

Известно, что в правительстве Москвы запустили большой проект по электрификации транспорта. Где в столице появятся новые зарядные станции для электрокаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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