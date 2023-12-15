15 декабря, 23:51Общество
Роскосмос опубликовал снимок циклона "Ваня"
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона "Ваня", сделанный гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М". Фотография была показана в телеграм-канале госкорпорации.
"На спутниковом снимке "Метеора-М" – циклон "Ваня". Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию", – указано в сообщении.
"Роскосмос" напомнил, что циклон сформировался над территорией Молдавии, а вслед за этим ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.
В Роскосмосе напомнили, что "Ваня" появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном.
В Московской области был самый снежный день за последние 60 лет, порывы ветра достигали 17 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков.
Помимо этого, высота сугробов в городе достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений. Еще в Москве обновили суточный рекорд по высоте снежного покрова – с 33 до 38 сантиметров.
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков
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