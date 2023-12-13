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13 декабря, 18:00

Наука

Научную премию Сбера вручили в Москве

Научную премию Сбера вручили в Москве

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В Москве вручили научную премию Сбера. Ее учредили для поддержки ученых, работающих в России и ведущих активную исследовательскую деятельность.

Общий призовой фонд премии составляет 60 миллионов рублей. Победители получили по 20 миллионов на развитие своих проектов. В торжественной церемонии награждения приняли участие члены правительства. Вступительную речь произнес председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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