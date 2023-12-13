Научную премию Сбера вручили в Москве

В Москве вручили научную премию Сбера. Ее учредили для поддержки ученых, работающих в России и ведущих активную исследовательскую деятельность.

Общий призовой фонд премии составляет 60 миллионов рублей. Победители получили по 20 миллионов на развитие своих проектов. В торжественной церемонии награждения приняли участие члены правительства. Вступительную речь произнес председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.