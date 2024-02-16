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16 февраля, 07:30

Город

Более 14 тыс единиц техники устраняет последствия снегопада в Москве

Более 14 тыс единиц техники устраняет последствия снегопада в Москве

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"Безопасный город": коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Для ликвидации последствий сильнейшего снегопада на улицы Москвы вывели 14,5 тысячи единиц коммунальной техники. По словам синоптиков, за сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков.

Утром в пятницу, 16 февраля, городские службы провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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