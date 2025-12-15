Жителям столицы рассказали, каким будет новый парк на месте монорельса

Жителям столицы рассказали, каким будет новый парк на месте Московского монорельса. Общественное пространство на высоте 6 метров откроется в 2027 году и займет более 40 тысяч квадратных метров.

Оно соединит 5 районов города и 4 парка. На месте станций "Тимирязевская" и "Выставочный центр" построят двухэтажные входные павильоны, а на 8 участках – дополнительные лестницы. Часть вагонов и балок монорельса сохранят как элементы истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.