Москвичи любого возраста могут записаться в секцию по шахматам

В Москве работает более 2,3 тысячи шахматных кружков. В теплое время года также доступны десятки площадок под открытым небом.

Как отметила международный гроссмейстер Мария Фоминых, многие родители уверены, что, чем раньше познакомить ребенка с этой игрой, тем более интеллектуально развитым он вырастет. Эксперты подтверждают, что шахматы действительно развивают логическое мышление, память и концентрацию внимания.

