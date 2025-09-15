Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый мост соединил Филевскую пойму с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе, сообщил Сергей Собянин. Мост Академика Королева создал дополнительный выезд из района Филевский парк на ТТК и Звенигородское шоссе. Поездки стали комфортнее для порядка 500 тысяч жителей 4 районов ЗАО и ЦАО.

"Троицкий и Новомосковский административные округа – территории активного градостроительного развития. Они привлекают инвесторов, заинтересованных в возведении жилья и различных объектов инфраструктуры. Получить площадки для строительства физические и юридические лица могут по итогам открытых аукционов. Сейчас на торги выставлено 24 участка площадью почти 13 гектаров, на которых можно построить почти 234 тысячи квадратных метров недвижимости", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент в столице продолжается строительство сразу 3 линий метро и 17 станций. До 2030 года планируют возвести более 30 новых станций метро.