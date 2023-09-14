Выставка "Шелковый путь" открылась в ГУМе 14 сентября. Столичный торговый дом принимает участие в укреплении культурных связей со странами ближнего Зарубежья.

В рамках выставки жители и гости столицы смогут познакомиться с достопримечательностями Центральной Азии. Основной частью экспозиции станет фотовыставка фотожурналиста Геннадия Попова, который долгие годы был собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС.

Его работы смогут познакомить посетителей с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и другими странами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

