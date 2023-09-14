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14 сентября, 05:00

Город

"Мой район. Навигатор": городская усадьба Алексеевых будет отреставрирована в Москве

"Мой район. Навигатор": городская усадьба Алексеевых будет отреставрирована в Москве

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Специалисты фонда капитального ремонта завершают реставрацию бывшей городской усадьбы Алексеевых в Таганском районе столицы. В этом доме родился создатель уникальной актерской системы – Константин Станиславский, позже в нем жил советский писатель, артист и кинорежиссер Василий Шукшин.

На сегодняшний день усадьба стала многоквартирным жилым домом, в котором проживают жители города. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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