14 сентября, 05:00Город
"Мой район. Навигатор": городская усадьба Алексеевых будет отреставрирована в Москве
Специалисты фонда капитального ремонта завершают реставрацию бывшей городской усадьбы Алексеевых в Таганском районе столицы. В этом доме родился создатель уникальной актерской системы – Константин Станиславский, позже в нем жил советский писатель, артист и кинорежиссер Василий Шукшин.
На сегодняшний день усадьба стала многоквартирным жилым домом, в котором проживают жители города. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор