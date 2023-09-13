Москвичам доставят на частном самолете блюда из ресторана за 10 миллионов рублей

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Жителям Москвы смогут частным самолетом доставить сет популярных блюд одного из ресторанов Красной Поляны в Сочи. Стоимость блюд вместе с доставкой составит 10 миллионов рублей.

Ресторан предлагает доставить сет из шести блюд от бренд-шефа Ильи Захарова. Так, в сет входят тарталетка с тунцом и черной икрой, авокадо с крабовым мясом, стейк из чилийского сибаса с васаби. После оформления заказа ресторан свяжется с клиентом для уточнения деталей.



Повара вылетят в Москву из Сочи в течение 48 часов. Они приедут к клиенту домой, чтобы на месте приготовить блюда и подать их к столу на коллекционной посуде. Уточняется, что организацией доставки займется команда заведения.

Стоимость сета составит 11 тысяч рублей, тогда как доставка обойдется в 9 миллионов 989 тысяч рублей.

Бренд-шеф ресторана уточнил, что такая услуга не имеет аналогов на гастрономическом рынке России.

"Мы понимаем, что заказ такой услуги – это эмоциональный поступок, который не стоит рассматривать с точки зрения бытовых и рациональных принципов. А наш заказчик – это страстный ценитель высокой кухни, жаждущий получать от жизни все самое необычное и эксклюзивное", – заявил Захаров.

Воспользоваться услугой можно до 30 сентября. Желающих заказать сет предупредили, что в случае непогоды перелет может быть перенесен.

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