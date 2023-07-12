Собянин: благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Набережные острова Балчуг на протяжении нескольких лет выглядели пустынно, но благоустройство позволило преобразить это место и сделать его более интересным. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр столицы напомнил, что остров находится в центре Москвы и что раньше на Балчуге почти ничего не было, это место казалось для жителей города пустым и неуютным.

"Без всякого преувеличения, благоустройство вдохнуло в них новую жизнь. Балчуг стал тем, чем он и должен быть – интересным и модным местом", – отметил Собянин.

Он добавил, что работы по благоустройству в том числе прошли на Раушской, Космодамианской, Софийской, Садовнической и Болотной набережных, а также в Репинском сквере.

Ранее Собянин рассказывал, что за последние 11 лет в Москве были благоустроены более 500 улиц, переулков и площадей. Также в городе были созданы новые общественные пространства с качественным освещением, навигацией и лавочками.

Первыми благоустроенными по новому стандарту в 2012 году стали Кузнецкий Мост, часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки.

В 2013 году в столице благоустроили Никольскую улицу, а в 2017 году от нее через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок появился новый пешеходный маршрут, отметил он.



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