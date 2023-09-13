Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В центр Москвы доставили мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, уникальную конструкцию длиной 54 метра и массой 235 тонн собрали в районе города Лыткарино Московской области. К острову Балчуг мост перевезли на двух баржах за восемь часов.

Мэр отметил, что специалистам предстоит провести уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры.

"В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут", – заявил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что набережные острова Балчуг на протяжении нескольких лет выглядели пустынно, но благоустройство позволило преобразить это место и сделать его более интересным.

Он напомнил, что остров находится в центре Москвы и что раньше на Балчуге почти ничего не было, это место казалось для жителей города пустым и неуютным. Собянин добавил, что работы по благоустройству в том числе прошли на Раушской, Космодамианской, Софийской, Садовнической и Болотной набережных, а также в Репинском сквере.

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