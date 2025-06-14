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Новости

14 июня, 18:30

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В Южном Бутове прошла церемония освящения креста храма священномученика Серафима

В Южном Бутове прошла церемония освящения креста храма священномученика Серафима

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В Южном Бутове прошла церемония освящения главного креста храма священномученика Серафима (Чичигарова). Крест будет установлен на купол церкви.

В мероприятии приняли участие местная епархия и советник мэра Москвы Владимир Ресин. Храмовый комплекс станет духовным и социальным центром района. Церковь вместимостью до 500 прихожан строят в старорусском стиле, ее откроют в октябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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