Масленицу отпразднуют более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве". Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в играх и состязаниях, посетить мастер-классы по росписи и созданию игрушек.

Также посетителям предложат попробовать свыше 50 вариантов блинов – от классических до авторских версий, а также с необычными начинками и подачей. Блины испекут в специально оборудованных шале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

