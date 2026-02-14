14 февраля, 15:15Город
Масленицу отпразднуют более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве"
Масленицу отпразднуют более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве". Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в играх и состязаниях, посетить мастер-классы по росписи и созданию игрушек.
Также посетителям предложат попробовать свыше 50 вариантов блинов – от классических до авторских версий, а также с необычными начинками и подачей. Блины испекут в специально оборудованных шале.
