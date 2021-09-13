Москвичам рассказали, как прошел День города

Москва отметила День города. Столице исполнилось 874 года. В этом году праздник был немасштабный. Решение приняли для безопасности жителей из-за коронавируса.

Многие жители и гости столицы гуляли в парках, смотрели салют. А более 300 тысяч москвичей бесплатно проехали по МЦК – акцию запустили в честь праздника.

На ВДНХ все выходные проходили бесплатные экскурсии, кинопоказы и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.