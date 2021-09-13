Академия искреннего сервиса заработает на базе центров "Мои Документы"

В Москве на базе центров госуслуг "Мои Документы" запускается инновационный проект – Академия искреннего сервиса.

Там сотрудники социальных учреждений столицы смогут проходить обучение клиентоцентричности. Это позволит транслировать философию искреннего сервиса и на другие социальные услуги для горожан. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что сотрудники МФЦ уже работают администраторами в поликлиниках. И этот проект хорошо себя зарекомендовал.

Сейчас центры госуслуг продвигают клиентоориентированный сервис и в другие социальные услуги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.