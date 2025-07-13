Тысячи участников вышли на воду в костюмах на сап-фестивале в Москве

В парке искусств "Музеон" проходит фестиваль сап-серфинга. Сотни москвичей в костюмах вышли на сапы, чтобы показать себя и принять участие в заплыве. На воду спустились тысячи участников.

Все спортсмены надели обязательные спасательные жилеты. Запуск происходил постепенно, чтобы избежать большого скопления людей на воде. Сейчас участники уже заканчивают дистанцию и вскоре прибудут обратно на берег.

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