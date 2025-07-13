13 июля, 11:00Город
Тысячи участников вышли на воду в костюмах на сап-фестивале в Москве
В парке искусств "Музеон" проходит фестиваль сап-серфинга. Сотни москвичей в костюмах вышли на сапы, чтобы показать себя и принять участие в заплыве. На воду спустились тысячи участников.
Все спортсмены надели обязательные спасательные жилеты. Запуск происходил постепенно, чтобы избежать большого скопления людей на воде. Сейчас участники уже заканчивают дистанцию и вскоре прибудут обратно на берег.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.