13 июля, 10:15Город
На сап-фестивале в Москве можно увидеть костюмированных персонажей на досках
Панда, Бэтмен, Чебурашка и даже собака-сапсерфер – все это можно увидеть 13 июля на Москве-реке. В парке искусств "Музеон" проходит масштабный сап-фестиваль, посвященный Дню московского транспорта.
Главная часть праздника – восьмикилометровый костюмированный заплыв по акватории. Маршрут проходит вдоль знаковых объектов центра столицы. Для зрителей и гостей работают игровые зоны, мастер-классы, зона отдыха и фуд-корт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.