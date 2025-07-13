Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 10:15

Город

На сап-фестивале в Москве можно увидеть костюмированных персонажей на досках

На сап-фестивале в Москве можно увидеть костюмированных персонажей на досках

В Московском зоопарке рассказали, как животные переживают жару

В Московском зоопарке белой медведице устроили снежное лето

Поезд "Иволга 4.0" вышел на маршрут Ярославского направления

Осенью на столичные маршруты выйдет трамвай без водителя

Температура в столице не превысит 30 градусов 13 июля

Гостей и жителей столицы пригласили в "Зеленый маркет" на Болотной площади

В "Музеоне" стартовал сап-фестиваль ко Дню московского транспорта

Сотрудники городских служб устраняют последствия непогоды

Спектакль "Школа этикета" вошел в программу фестиваля "Театральный бульвар"

Панда, Бэтмен, Чебурашка и даже собака-сапсерфер – все это можно увидеть 13 июля на Москве-реке. В парке искусств "Музеон" проходит масштабный сап-фестиваль, посвященный Дню московского транспорта.

Главная часть праздника – восьмикилометровый костюмированный заплыв по акватории. Маршрут проходит вдоль знаковых объектов центра столицы. Для зрителей и гостей работают игровые зоны, мастер-классы, зона отдыха и фуд-корт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоМаксим ШаманинАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика