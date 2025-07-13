На сап-фестивале в Москве можно увидеть костюмированных персонажей на досках

Панда, Бэтмен, Чебурашка и даже собака-сапсерфер – все это можно увидеть 13 июля на Москве-реке. В парке искусств "Музеон" проходит масштабный сап-фестиваль, посвященный Дню московского транспорта.

Главная часть праздника – восьмикилометровый костюмированный заплыв по акватории. Маршрут проходит вдоль знаковых объектов центра столицы. Для зрителей и гостей работают игровые зоны, мастер-классы, зона отдыха и фуд-корт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.