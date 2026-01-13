Новый пешеходный мост появится на острове Балчуг в Москве

Строители начали подготовку к возведению нового пешеходного моста на острове Балчуг в Москве. Ключевой особенностью станет проведение основных работ с воды, что позволит не перекрывать проезжую часть.

Для этого уже готовят баржи, плавучий кран и буксиры. Новый переход протяженностью около 170 метров расположится под Малым Каменным мостом и соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной.

