13 января, 22:15

Новый пешеходный мост появится на острове Балчуг в Москве

Строители начали подготовку к возведению нового пешеходного моста на острове Балчуг в Москве. Ключевой особенностью станет проведение основных работ с воды, что позволит не перекрывать проезжую часть.

Для этого уже готовят баржи, плавучий кран и буксиры. Новый переход протяженностью около 170 метров расположится под Малым Каменным мостом и соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

