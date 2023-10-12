Персональная выставка художника Нутк открылась в Москве

В галерее фонда Ruarts открылась персональная выставка художника Нутк. Под этим псевдонимом создает свои работы Владимир Гупалов.

В зале представлен его новый проект "Гештальт". Он собрал 10 экспонатов – это полотна с отсылками к московской граффити-культуре конца 1990-х и начала 2000-х, а также иллюстрации в стиле комиксов. Некоторые из них внушительных масштабов и достигают четырех метров. Продлится выставка до 12 ноября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.