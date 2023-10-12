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12 октября, 07:45

Экономика

Москвичи стали чаще рассматривать покупку дачи

Москвичи стали чаще рассматривать покупку дачи

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Все больше москвичей стали рассматривать покупку дачи. Такой высокий спрос сразу же сказался на ценах.

Риелторы проанализировали загородный рынок недвижимости в России и выяснили, что дороже всего участок земли с домом обойдется в Подмосковье. В регионе такие владения в среднем стоят семь миллионов рублей.

Немногим дешевле в Дагестане и под Калининградом, там цены колеблются в районе 6,5 миллиона рублей. А самые доступные дачи – в Кировской области. Там за шесть соток просят 650 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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