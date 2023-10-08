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08 октября, 16:30

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Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

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Парки столицы готовят к зимнему сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин. До наступления холодов проведут целый ряд мероприятий.

Так, на этой неделе завершили свою работу фонтаны. Теперь специалисты займутся их консервацией: полностью осушат, продуют воздухом трубопроводы, уберут оборудование и насосы.

Кроме того, они проведут обрезку кустарников и деревьев. С городских клумб уберут однолетние растения. Вместо них высадят луковичные, чтобы с приходом тепла парки украсили тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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