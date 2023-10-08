08 октября, 16:30Город
Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме
Парки столицы готовят к зимнему сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин. До наступления холодов проведут целый ряд мероприятий.
Так, на этой неделе завершили свою работу фонтаны. Теперь специалисты займутся их консервацией: полностью осушат, продуют воздухом трубопроводы, уберут оборудование и насосы.
Кроме того, они проведут обрезку кустарников и деревьев. С городских клумб уберут однолетние растения. Вместо них высадят луковичные, чтобы с приходом тепла парки украсили тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.
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