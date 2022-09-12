Общая длина БКЛ в Москве составит 70 километров

Большая кольцевая линия метро должна стать самой протяженной кольцевой в мире. Ее длина составит 70 километров. 22 станции уже открыли для пассажиров, на очереди – еще девять.

Когда кольцо замкнется? И какие работы идут на восточном участке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.