Посетители кинопарка "Москино" увидели реконструкцию событий 1945 года. В рамках фестиваля "Времена и эпохи" гостям показали последние дни Великой Отечественной войны.

Помимо кинопарка, фестиваль проходит более чем в 50 локациях. Среди них – парки и площадки московских сезонов. В том числе на Бульварном кольце, в Парке дружбы, в Петровском парке, в Парке Горького и многих других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.