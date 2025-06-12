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12 июня, 23:30

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Посетители кинопарка "Москино" увидели реконструкцию событий 1945 года

Посетители кинопарка "Москино" увидели реконструкцию событий 1945 года

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Посетители кинопарка "Москино" увидели реконструкцию событий 1945 года. В рамках фестиваля "Времена и эпохи" гостям показали последние дни Великой Отечественной войны. 

Помимо кинопарка, фестиваль проходит более чем в 50 локациях. Среди них – парки и площадки московских сезонов. В том числе на Бульварном кольце, в Парке дружбы, в Петровском парке, в Парке Горького и многих других. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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