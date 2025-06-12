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12 июня, 16:30

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Мавзолей Ленина закроется на ремонт в ближайшее время

Мавзолей Ленина закроется на ремонт в ближайшее время

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В ближайшее время Мавзолей Ленина планируют закрыть на несколько лет для капитальной реставрации. В связи с этим уже несколько дней на Красной площади выстраивается очередь из желающих увидеть вождя мирового пролетариата.

Несмотря на то, что, на первый взгляд, мавзолей выглядит хорошо, экспертиза показала, что здание требует ремонта. Чтобы восстановить памятник, Минкультуры России заключило контракт с подрядчиком. На работы выделят около 20 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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