В Москве возвращают удаленку и закрывают фудкорты

Следующая неделя в Москве будет нерабочей. Такое решение принял Сергей Собянин. Оно связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Также в городе вводят целый ряд ограничений. Подробнее о них – в сюжете телеканала Москва 24.