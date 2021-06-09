Алексей Чумаков даст концерт на ВДНХ

Фото: пресс-служба Алексея Чумакова

Певец Алексей Чумаков проведет концерт 19 июня на площади Промышленности ВДНХ. Новую сцену на воде открыли в честь 60-летия полета Юрия Гагарина. Билеты на концерт можно купить на сайте.

В программе артиста – самые узнаваемые хиты и любимые синглы поклонников.

"Это будет необычный концерт. В лучших традициях мировых опен-эйров. Формат, о котором я давно мечтал. Мои лучшие песни. И премьеры! Споем громко и вместе!" – рассказал Чумаков.

Алексей Чумаков – современный российский эстрадный певец. В 2003 году он стал призером первого сезона музыкального реалити-шоу "Народный артист" на телеканале "Россия" и получил приз симпатий слушателей "Европы Плюс".