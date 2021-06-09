Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:48

Алексей Чумаков даст концерт на ВДНХ

культура концерты

Фото: пресс-служба Алексея Чумакова

Певец Алексей Чумаков проведет концерт 19 июня на площади Промышленности ВДНХ. Новую сцену на воде открыли в честь 60-летия полета Юрия Гагарина. Билеты на концерт можно купить на сайте.

В программе артиста – самые узнаваемые хиты и любимые синглы поклонников.

"Это будет необычный концерт. В лучших традициях мировых опен-эйров. Формат, о котором я давно мечтал. Мои лучшие песни. И премьеры! Споем громко и вместе!" – рассказал Чумаков.

Алексей Чумаков – современный российский эстрадный певец. В 2003 году он стал призером первого сезона музыкального реалити-шоу "Народный артист" на телеканале "Россия" и получил приз симпатий слушателей "Европы Плюс".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать