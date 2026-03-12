Масштабное благоустройство пройдет в столичных парках в 2026 году

Масштабное благоустройство ждет столичные парки в 2026 году. Работы продолжатся в "Коломенском", парке Горького, "Сокольниках" и "Лужниках". Кроме того, специалисты приступят к обновлению в Мнёвниковской пойме и Гребном канале в Крылатском.

Урбанисты отмечают, что благоустройство – это процесс, который никогда не останавливается. Раньше большинство парков и инфраструктура были нацелены на летнее времяпрепровождение. Сейчас пространства стали многофункциональными.

