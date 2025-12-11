Форма поиска по сайту

11 декабря, 22:30

Город

Витрины в Москве украсили к Новому году

Витрины в Москве украсили к Новому году

Новогодние витрины в Москве превратились в яркие фотозоны. Теперь их украшают гномы, эльфы и ели. Проходящие мимо жители и гости столицы останавливаются, чтобы их сфотографировать. Кроме того, город проводит конкурс на лучшую новогоднюю витрину.

Праздничное убранство столичных зданий и улиц – часть проекта "Зима в Москве". Его эстетика и программа привлекает туристов, а это – инвестиция в экономику города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

