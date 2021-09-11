В "Зарядье" проходит торжественный концерт, посвященный Дню города. В зале присутствуют Владимир Путин и Сергей Собянин. Они поздравили москвичей с праздником.

В числе гостей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.

На концерте прозвучат популярные песни и стихотворения о столице, а также отрывок из оперы Модеста Мусоргского Борис Годунов. Стихи со сцены зала "Зарядье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.

Помимо этого, в программу входят сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.