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Еще четыре московские парковки со шлагбаумом стали перехватывающими с 11 августа

Еще четыре московские парковки со шлагбаумом стали перехватывающими с 11 августа

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Еще четыре московские парковки со шлагбаумом 11 августа стали перехватывающими. Там водители могут оставлять машины бесплатно с 05:30 до 02:00, при условии, что совершат минимум две поездки на метро, МЦД или МЦК.

Для тех, кто не воспользовался городским транспортом, с 22:00 до 06:00 действует спецтариф – 50 рублей час в первые два часа, а далее будет бесплатно.
Новые опции появились у парковок на Ленинградском шоссе, Профсоюзной улице и на проспекте Вернадского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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