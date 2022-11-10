В Московском зоопарке открылась выставка, посвященная снежному барсу

Выставка, посвященная снежному барсу, открылась в Московском зоопарке. Она состоит из нескольких сегментов.

В первом – семь интерактивных стендов. Посетители могут путешествовать вместе с ирбисом, сравнить свою руку с лапой хищника и даже посмотреть на мир его глазами, для этого надо надеть шлем виртуальной реальности.

Второй сегмент расположен на башне главного входа. На экране – анимированный снежный барс. Он двигается, как настоящий, наблюдает за посетителями, по ночам ложится спать. А возле нового входа в Московский зоопарк появилось граффити с изображением ирбиса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.