Как осуществляется контрольно-надзорная деятельность в строительстве

10 июня в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "Итоги работы Мосгосстройнадзора за пять месяцев 2021 года. Изменение порядка осуществления государственного строительного надзора в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности".
О результатах реформации контрольно-надзорной деятельности рассказали:
- председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко;
- начальник управления административного производства, член рабочей группы по реализации требований Федерального закона № 248-ФЗ Вадим Медведев.