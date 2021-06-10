Как осуществляется контрольно-надзорная деятельность в строительстве

10 июня в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "Итоги работы Мосгосстройнадзора за пять месяцев 2021 года. Изменение порядка осуществления государственного строительного надзора в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности".

О результатах реформации контрольно-надзорной деятельности рассказали:

