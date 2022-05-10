"Поезд Победы" отправился с Рижского вокзала в Москве 9 мая. Пункт назначения – станция Дубосеково, где находится мемориал "Героям-панфиловцам".

Ретро-состав вел паровоз серии "Победа". Его оформили в стиле поездов, на которых возвращались солдаты-освободители в июле 1945 года. Пассажирами поезда стали ветераны и молодежь, их угощали солдатской кашей. А у памятника они возложили цветы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

