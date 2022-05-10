На Останкинской башне появилось поздравление с Днем Победы

Поздравления с Днем Победы сегодня можно было увидеть на Останкинской телебашне. На медиафасаде здания герб России сменялся сегодня красной звездой с георгиевской лентой. Также на нем можно было увидеть надписи "9 мая" и "с Днем Победы".

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