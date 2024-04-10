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10 апреля, 17:30

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Более 50 транспортных единиц включили в экспозицию гаража Мельникова в Москве

Более 50 транспортных единиц включили в экспозицию гаража Мельникова в Москве

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Музей транспорта готовит к открытию гараж Мельникова на Новорязанской улице. На данный момент памятник советского авангарда на реставрации. Ему возвращают исторический облик и приспосабливают под выставочное пространство.

В постоянной экспозиции гаража Мельникова представят более 50 транспортных средств. После реставрации здесь будут рассказывать не только о технике, но и о том, как транспорт развивается вместе с городом.

Один из уровней гаража решили сделать подземным: там появится уникальный музей внутри музея. Его посвятят истории столичного метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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