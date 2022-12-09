Пять зарядных станций для электромобилей появились на ВДНХ

На ВДНХ установили пять новых зарядных станций для электромобилей, включать их в работу будут постепенно. Станции располагаются у Лихоборского, Совхозного, Хованского въездов, а также на Октябрьской площади и около многоуровневого паркинга на Хованской. Если водитель приехал подзарядить аккумуляторы, то пребывание машины на территории парка будет бесплатным.

Как сообщил заммэра столиц Максим Ликсутов, сеть станций намерены расширять и развивать. По его словам, услуга уже пользуется популярностью. Только за 11 месяцев этого года зарядными станциями воспользовались 70 тысяч раз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.