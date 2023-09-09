Семь миллионов человек посетили Московский урбанистический форум

На мероприятиях Московского урбанфорума побывали уже 7 миллионов человек. На форуме можно узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву.

В финальные дни урбанфорума подготовили специальную программу. Например, большую спортивную арену "Лужников" оформили в виде мини-версии столицы.

Какие активности подготовили в "Лужниках"? Чем можно заняться на других площадках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.