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09 сентября, 12:15

Город

Семь миллионов человек посетили Московский урбанистический форум

Семь миллионов человек посетили Московский урбанистический форум

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На мероприятиях Московского урбанфорума побывали уже 7 миллионов человек. На форуме можно узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву.

В финальные дни урбанфорума подготовили специальную программу. Например, большую спортивную арену "Лужников" оформили в виде мини-версии столицы.

Какие активности подготовили в "Лужниках"? Чем можно заняться на других площадках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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