Сотрудники Мосгосстройнадзора проверили строительство манежа на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы скоро откроется современный крытый легкоатлетический манеж. Здание спортшколы олимпийского резерва 9 июня посетили инспекторы Мосгосстройнадзора.

За все время стройки ведомство провело более 70 проверок на объекте. Итоговая продлится до середины июня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.