Фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ

Те, кто не планируют уезжать из города в длинные выходные, могут отдохнуть в глэмпинге на ВДНХ. Там пройдет первый фестиваль путешествий по России под названием "Подорожник".

На территории выставки появятся шатры. Они будут символизировать пять основных направлений для путешествий. Это Дальний Восток, Черноморское побережье, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный Федеральный округ.

Посетителей ждут встречи с известными путешественниками. Они расскажут о редких туристических направлениях и интересных лайфхаках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.