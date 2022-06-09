"Это наш город": 13 зон отдыха подготовили к купальному сезону в Москве

Московские спасатели подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием. Перед сезоном водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов. В этом году в список зон с купанием добавились Головинские пруды.

В столичных парках также начали открываться бассейны и пляжи. Так, в парке "Фили" уже работают понтонные бассейны, вода в которые подается из Москвы-реки, предварительно пройдя очистку и подогрев.