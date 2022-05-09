Телеканал Москва 24 рассказал, по какому маршруту проедет парадная военная техника

Военная техника, принимающая участие в параде Победы, начнет движения из района Печатники и проследует по Волгоградскому проспекту, затем повернет на Тверскую улицу, после чего доедет до Таганской площади и повернет на Садовое кольцо, откуда проследует до Триумфальной площади.

Оттуда колонна повернет на Тверскую площадь, проедет Манежную площадь и откажется уже на Красной площади. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.