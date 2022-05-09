Военный обозреватель рассказал о характеристиках танка Т-34

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В этот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде Победы в 2022 году примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о характеристиках танка Т-34. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.