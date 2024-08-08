Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

08 августа, 18:24

M24.RU

Гастрономический конкурс на Манежной площади проходит в столице

Гастрономический конкурс на Манежной площади проходит в столице

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В Москве проходит гастрономический конкурс на Манежной площади в рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Посетители площадки могут поближе познакомиться с кулинарной культурой России, попробовать оригинальные блюда, представленные поварами со всей страны.

В состязании принимают участие 40 заведений, каждое из которых презентует свое авторское угощение. Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с конкурсантами, показала коронные блюда и продегустировала их в прямом эфире.

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Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
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