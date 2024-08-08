Гастрономический конкурс на Манежной площади проходит в столице

В Москве проходит гастрономический конкурс на Манежной площади в рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Посетители площадки могут поближе познакомиться с кулинарной культурой России, попробовать оригинальные блюда, представленные поварами со всей страны.

В состязании принимают участие 40 заведений, каждое из которых презентует свое авторское угощение. Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с конкурсантами, показала коронные блюда и продегустировала их в прямом эфире.