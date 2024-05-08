Ряд улиц будет перекрыт в Москве 9 мая

Ряд улиц перекроют в Москве в День Победы. С 05:30 и до окончания парада Победы нельзя будет проехать по Тверской и Солянке, а также по Кремлевской, Кадашевской и Москворецкой набережным.

С 10:00 закроют Страстной и Тверской бульвары, улицы Петровку и Большую Дмитровку, а также Большой Путинковский переулок. Кроме того, с 05:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты пешеходные переходы на Садовом кольце и Волгоградском проспекте.

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