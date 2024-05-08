08 мая, 14:15Город
Ряд улиц будет перекрыт в Москве 9 мая
Ряд улиц перекроют в Москве в День Победы. С 05:30 и до окончания парада Победы нельзя будет проехать по Тверской и Солянке, а также по Кремлевской, Кадашевской и Москворецкой набережным.
С 10:00 закроют Страстной и Тверской бульвары, улицы Петровку и Большую Дмитровку, а также Большой Путинковский переулок. Кроме того, с 05:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты пешеходные переходы на Садовом кольце и Волгоградском проспекте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.