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08 мая, 07:15

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Движение в Москве ограничат 9 мая из-за парада Победы

Движение в Москве ограничат 9 мая из-за парада Победы

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В связи с проведением парада по случаю Дня Победы в четверг, 9 мая, в Москве ограничат движение транспорта. Перекроют участки, где будут проходить военная техника и пешие колонны, участвующие в параде.

Так, с 05:30 и до окончания мероприятия закроют Москворецкую, Кадашевскую и Кремлевскую набережные, Тверскую улицу и Солянку. Еще на нескольких улицах в центре города ограничения заработают в 10:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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