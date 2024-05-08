Движение в Москве ограничат 9 мая из-за парада Победы

В связи с проведением парада по случаю Дня Победы в четверг, 9 мая, в Москве ограничат движение транспорта. Перекроют участки, где будут проходить военная техника и пешие колонны, участвующие в параде.

Так, с 05:30 и до окончания мероприятия закроют Москворецкую, Кадашевскую и Кремлевскую набережные, Тверскую улицу и Солянку. Еще на нескольких улицах в центре города ограничения заработают в 10:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

